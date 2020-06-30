Любопытство россиян перешло все границы – настойчивые поклонники добрались до спальни Виталины

В соцсети на странице бывшей жены Армена Джигарханяна развернулась целая дискуссия на пикантную тему.

Виталина Цымбалюк-Романовская выложила ролик из спа-комплекса – на кадрах пианистка томно отдыхает на лежаке и плавает в бассейне в узком купальнике. Возможно, именно кадры купания и навеяли народу неприличные мысли. Одна из подписчиц задала звезде весьма обстоятельный вопрос о ее интимной жизни с Прохором Шаляпиным. Так, дама выразила сомнения в искренности чувств между ними.

"…у меня никак не сходится в голове – вы же сами в эфире русского радио говорили, что у вас реальные отношения и реальный роман, детей "планировали" на весь мир, всячески подтверждали, что у вас есть интим (а значит и отношения), говорили, что не способны участвовать в сериалах и тд... а сейчас говорите, что вы не были вместе",

– недоумевает любопытная подписчица. Напомним, ранее Виталина действительно заявила, что с Прохором они никогда не были парой.

Пианистка не стала отмалчиваться и откровенно ответила на вопрос девушки. Цымбалюк-Романовская открестилась от подобных заявлений в эфире – мол, никогда интим публично не подтверждала.

"А хотеть человек может всё, что угодно, причём несколько раз в день – разное, и это никого ни к чему не обязывает",

– загадочно резюмировала она.

Настырная дама, однако, не унималась и принялась выведывать, почему артистка так упорно отнекивается от отношений с Прохором. Не стыдится ли она романа с красавцем-певцом?

"создаётся впечатление, что Прохор вас обидел или вы находите факт возможного наличия отношений с ним (даже в прошлом) постыдным для себя?" – этот вопрос, впрочем, Виталина пока оставила без ответа. Возможно, дискуссия об интиме с Шаляпиным утомила бывшую жену Джигарханяна.

Ранее Цымбалюк-Романовская похвасталась эффектными снимками, которые сделал умелый фотограф.