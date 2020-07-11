Поклонников сразила наповал фигура Светланы

51-летняя бывшая супруга Федора Бондарчука продемонстрировала свою шикарную фигуру. Светлана в купальнике позировала на яхте в Крыму. Фанаты осыпали телеведущую комплиментами и подметили ее "аппетитные формы".

На последнем фото в своем профиле в "Инстаграм" Светла Бондарчук снялась в зеленом бикини. На кадре экс-жена известного артиста радостно улыбается и греется на солнышке. Кстати, судя по цвету кожи телеведущей, она уже успела достаточно хорошо загореть. Свой пост Светлана не стала как-то подписывать. Только оставила милый эмодзи в виде осьминога.

Фанаты не прошли мимо этого поста и подметили, какая красивая фигура у 51-летней звезды. "Радость глазам", "прекрасные фотографии красивой, натуральной, сексуальной женщины", "класс", "божественная", "фигура огонь", – написали подписчики под фото.

Кстати, кто-то из поклонников поинтересовался, фото на яхте были сделаны в Сардинии или нет. На это девушке ответили, мол границы еще закрыты, отдыхает Бондарчук в Крыму. Это подтверждают и сторис Светланы. В них телеведущая сняла, как она весело отдыхает в одном из крымских ресторанов. На видео бывшая жена Бондарчука находится в окружении своих подруг.

Напомним, на днях Светлана Бондарчук рассказала, какое первое впечатление на нее произвела нынешняя жена Федора Бондарчука. Якобы Паулина Андреева показалась ей очень эффектной. Кстати, сама телеведущая сейчас тоже счастлива в новых отношениях. Ее избранником стал Сергей Табунов.