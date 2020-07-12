Николай Басков поддержал голодающего актера

Николай Басков поддержал голодающего актера
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Бывший супруг Татьяны Арнтгольц решил отказаться от еды в профилактических целях

"Золотой голос России" Николай Басков поддержал актера Ивана Жидкова, решившего попрактиковать леченое голодание на Горном Алтае. Певец прокомментировал в Сети решение артиста, который полностью отказался от еды на целую неделю, сообщает "Собеседник".

Как отмечает издание, Жидков сейчас голодает в специализированном центре под врачебным наблюдением в двухнедельном номере. Одна неделя проживания там стоит 77 тыс. рублей. А 14-дневное голодание в номере обойдется в 182 тысячи.

Поклонники Ивана обращаются к своему кумиру со словами поддержки и сочувствием: как можно отказываться от еды? Вероятно, Басков решил не оставаться в стороне, оказав актеру поддержку.

"Круто, молодец", – приводит источник заявление певца.

Иван признался, что за три дня ему удалось сбросить четыре килограмма. А окружающая горная природа не просто очищает организм, но и приводит его в неописуемый восторг. Поговаривают, что Жидков отдал за свою диету около 1 млн рублей. За время пребывания на Алтае Иван похудел и помолодел, стал более подтянутым.

Жданов заявил, что вредные привычки становятся главным хозяином человека, мешая ему жить полноценной жизнью. А самый главный фактор, влияющий на ее качество – здоровье, семья и цели.

Ранее шеф-повар Богдан Паринов рассказал, что секрет диеты Аллы Пугачевой заключается в маленьких порциях и отказе от десертов. Певица также не забывает о рыбе, овощах и фруктах. На завтрак Примадонне всегда подают кофе.

Егор МАЛКОВ

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