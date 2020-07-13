В США застрелили известного музыканта

Рэпера обнаружили мертвым в его машине

В американском городе Атланта застрелили 30-летнего Рудольфа Джонсона, больше известного как рэпер Lil Marlo.

По информации издания TMZ, в полицию поступил звонок о ДТП на межштатной автодороге 285 в центре города Атланты. Приехавшие на место стражи порядка нашли тело музыканта Lil Marlo с огнестрельным ранением в его автомобиле. В настоящее время следствие предполагает, что в него выстрелили в то время, как музыкант ехал по трассе на своей машине. И именно он был целью стрелявших.

Также смерть Lil Marlo подтверждают медэксперты и коллега музыканта Lil Yachty, с которым они недавно записали песню. В настоящее время американская полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

Lil Marlo сотрудничал с лейблом Quality Control. Публике он известен такими своими песнями, как "1st N 3rd" и  "The 9 + Z6ne". У музыканта остались двое маленьких детей – сын и дочь.

 

Александра ЛЕОНИДОВА

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