Внука Элвиса Пресли нашли мертвым

Внука Элвиса Пресли нашли мертвым
Элвис Пресли. Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com
Бенджамину Кио было 27 лет

Музыканта Бенджамина Кио нашли мертвым в его доме, который находится в Калифорнии. Внуку Элвиса Пресли было всего 27 лет. Точной информации о том, что произошло, пока нет.

О случившейся трагедии сообщили корреспонденты портала TMZ. В своем материале они опирались на информацию, которую получили от менеджера матери погибшего артиста и источника в полиции.

Известно, что Кио нашли с огнестрельным ранением в городе Калабасас – именно там находятся апартаменты музыканта. Как уточняет издание, Бенджамин мог наложить на себя руки. 

Также менеджер Лизы Пресли (матери погибшего) рассказала, что женщина сейчас тяжело переживает гибель сына. По словам Роджер Видыновски, Пресли старается держаться ради своей старшей дочери и близнецов, которым всего 11 лет. Также представитель семьи заявила, что Кио был любовью всей жизни Лизы, теперь ее сердце разбито.

Отметим, Бенджамин пошел по стопам своего знаменитого дедушки и тоже посвятил свою жизнь музыке. Поклонники отмечали, что они были даже внешне очень похожи.

Напомним, сам Элвис Пресли погиб в возрасте 42 лет. Это произошло в 1977 году, но имя музыканта помнят до сих пор многие.

Юлия ЕВГРАФОВА

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