Актриса долгое время боролась с онкологическим заболеванием

На 58-м году жизни скончалась американская актриса, жена звезды Голливуда Джона Траволты. Причиной смерти Келли Престон стал рак груди.

О кончине знаменитости сообщил в своем блоге в "Инстаграм" ее муж. Актер рассказал, что Престон два года боролась с онкологическим заболеванием. Помогали ей в этом врачи и медсестры из Онкологического центра имени Андерсона.

Джон Траволта выразил благодарность медикам, а также всем близким своей семьи, родным и друзьям, кто был с его супругой в нелегкие для нее времена.

У актеров остались двое детей – 20-летняя дочь Элла и девятилетний сын Бенджамин. Траволта сообщил своим поклонникам, что некоторое время не будет выходить на связь, потому что хочет побыть с детьми, которые потеряли свою мать.

Келли Престон снималась в таких фильмах, как "Нечего терять", "Близнецы" и "Смертный приговор"," напоминает "Вечерняя Москва". С Джоном Траволтой они познакомились на съемках фильма "Эксперты" и в 1991 году поженились.