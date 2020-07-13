Трагедия произошла накануне родов

Популярная ютуб-блогерша Николь Тея скончалась на 25-м году жизни. Девушка ждала первенца от своего молодого человека по имени Джеффри Фримпонгда (Global Boga).

Печальную новость поклонникам блогерши сообщили близкие на ее странице в "Инстаграм". Ребенка Николь также не удалось спасти. Близкие не разглашают причин смерти девушки. Только попросили ее фанатов пока не задавать вопросов и дать семье звезды соцсетей время, чтобы пережить это горе.

Также сообщается, что видео на канале Николь в "Ютуб" в ближайшее время еще будут выходить. Блогерша успела записать несколько роликов перед своей смертью. Семья девушки захотела поделиться с поклонниками кадрами из ее последних дней.