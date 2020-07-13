Артистка осваивает российские курорты и не забывает делиться подробностями отдыха

Наталья Штурм, которая привыкла к отдыху на заграничных курортах, в этом году решила остановить свой выбор на морском побережье России.

– Не выдержала: рванула на машине к морю, – рассказала звезда. – Начали с Ростова.

Певица, которая сначала жаловалась на отсутствие альтернативы, предпочла не сидеть дома, а поехать исследовать отечественные пляжи. В одном из своих постов Наталья призналась, что объездила почти весь мир, однако никогда бы не подумала, что в России можно так душевно отдыхать.

Как пишет "Собеседник", в Ростове артистка отпраздновала свой 54-й день рождения. Как и всегда, Штурм делилась с подписчиками фотографиями с отдыха. Одну из них она подписала без лишней скромности, в привычном ей стиле. "На Ростовской земле увеличились формы, - сообщила звезда и поинтересовалась: - Вам нравится?" .

"Шикарная женщина!", "Бомба!", "Да, Наташа, нравится", "Выглядишь просто супер!" – ответили поклонники.