Известная певица сняла аксессуар для съемок в клипе

Темные очки стали важной частью образа Дианы Гурцкой – артистка всегда появляется на публике с этим аксессуаром. Тем не менее, увидеть певицу без привычной детали все же можно. Журналисты вспомнили редкие кадры с Гурцкой.

Поклонники звезды впервые увидели ее без очков в клипе "Тебя теряю". На видео певица снялась в необычных образах, но вошло оно в историю именно из-за отсутствия аксессуара. Ролик Гурцкая выпустила еще шесть лет назад.

А недавно заслуженная артистка показала уникальные детские фотографии. Одна из них была сделала на новогоднем празднике – маленькая Диана позирует с куклой на фоне елки. На втором кадре будущая певица сфотографировалась вместе с близкими в Приморском парке.

Гурцкая рассказала, что в возрасте восьми лет ей пришлось покинуть родной дом, чтобы уехать учиться в интернат для незрячих детей. По словам артистки, она очень скучала по своей семье, встречи с которой стали очень редкими.

Фото певицы, незрячей от рождения, удивили ее поклонников, передает "Царьград". История из прошлого растрогала подписчиков, которые поддержали Гурцкую в комментариях: "Очаровательная малышка!", "Мы вас очень любим".

Полтора года назад в жизни артистки произошло трагическое событие – она потеряла близкого человека.