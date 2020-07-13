Фанаты решили, что сейчас певица выглядит еще лучше, чем 20 лет назад

Сын певицы Руслан поделился в своем "Инстаграм" архивным снимком, который был сделан еще в девяностые годы. На нем запечатлены сама София и ее муж Анатолий. Пара стоит в обнимку возле дорожного указателя, а рядом с ними стоит их синий автомобиль.

Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. "Они здесь такие искренние и настоящие, хорошо, что есть такое чудо, как фотография, которое передает нам истинные моменты из жизни… Ах как хочется вернуться!", "Какое трогательное, домашнее фото. Красивая пара!", "Какая гармония! Красота! Спасибо за чудесную фотографию!" – пишут подписчики.

Фанаты отметили, что певица хорошеет с каждым годом и сейчас выглядит еще лучше, чем двадцать лет назад.

Напомним, что не так давно звезда поделилась фотографиями роскошного особняка. Во время карантина София не теряла времени зря и посвятила свободное время выращиванию цветов;