"Люблю это фото": появился редкий снимок Ротару с мужем

"Люблю это фото": появился редкий снимок Ротару с мужем
София Ротару. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Фанаты решили, что сейчас певица выглядит еще лучше, чем 20 лет назад

Сын певицы Руслан поделился в своем "Инстаграм" архивным снимком, который был сделан еще в девяностые годы. На нем запечатлены сама София и ее муж Анатолий. Пара стоит в обнимку возле дорожного указателя, а рядом с ними стоит их синий автомобиль.  

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Публикация от Rus (@rus_evdokimenko)

Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. "Они здесь такие искренние и настоящие, хорошо, что есть такое чудо, как фотография, которое передает нам истинные моменты из жизни… Ах как хочется вернуться!", "Какое трогательное, домашнее фото. Красивая пара!", "Какая гармония! Красота! Спасибо за чудесную фотографию!" – пишут подписчики.  

Фанаты отметили, что певица хорошеет с каждым годом и сейчас выглядит еще лучше, чем двадцать лет назад.  

Напомним, что не так давно звезда поделилась фотографиями роскошного особняка. Во время карантина София не теряла времени зря и посвятила свободное время выращиванию цветов; 

Юлия МИХАЙЛОВА

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