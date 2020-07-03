"Шикарный вид": потерявшая 40 миллионов Ротару похвасталась роскошным особняком

"Шикарный вид": потерявшая 40 миллионов Ротару похвасталась роскошным особняком
София Ротару. Фото: Svetlana Mal'tseva/Russian Look/www.globallookpress.com
Народная артистка показала свой участок и выращенные цветы

София Ротару, которая из-за пандемии коронавируса лишилась десятков миллионов, похвалилась результатами своих трудов. Во время самоизоляции "хуторянка" занималась садом и огородом, а теперь решила показать свой роскошный дом и участок в соцсетях.

Народная артистка опубликовала серию фотографий с садовыми цветами, растущими на территории загородного дома под Киевом. Среди них были лилии, розы, гортензии и ряд других растений.

Вырастила ли цветы Ротару самостоятельно – неизвестно, а вот о любви к огородным работам рассказывал ранее сын певицы. Помимо растений на свежие снимки попал шикарный дом Ротару, деревянная пристройка, а также тропинки, которые уводят в небольшой лес.

"Фея цветов", "Какая красота", "Настоящий рай", "Шикарный вид", "Просто цветник", "Так и хочется прогуляться", – восхитились солнечными кадрами подписчики "хуторянки" (орфография и пунктуация сохранены).

София Ротару редко появляется в соцсетях – последняя публикация была сделана больше месяца назад. Сейчас певица работает над новыми хитами, с которыми планирует вернуться на сцену уже осенью. 

Карина СИРАЗОВА

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