Светская львица выложила архивное фото, вызвав волну шутливых комментариев

Ксения Собчак, кажется, решила вспомнить то, какой она была в начале нулевых годов. Девушка выложила на своей странице в "Инстаграм" редкий кадр. В руках ведущая держит огромный шприц, а ее глаз прикрывает специальная повязка.

"Колю больно, но метко", – подписала Ксения публикацию.

С тех пор ведущая сильно изменилась: она отошла от образа "блондинки в шоколаде", стала более сдержанной, но не менее провокационной.

Подписчики не упустили возможность съязвить. "Ролевые игры? Сегодня вы медсестра?", "Ксения, признайтесь, Вы кололи когда-нибудь что-то потяжелее лекарственных средств?", "Окончание воскресенья с медсестрой-садисткой Ксенией!" – написали в комментариях. Однако ведущей не привыкать, ей часто приходится отмахиваться от подобных комментаторов.

Напомним, что Ксения Собчак известна своим скандальным характером, из-за него девушка часто оказывается в самом центре событий. Так, на днях жена Богомолова была арестована на Лубянке, где в тот день собрались журналисты, чтобы поддержать Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене.

