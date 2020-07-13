Народная артистка стала выглядеть еще привлекательнее, отметили в Сети

В Санкт-Петербурге начались съемки нового сезона сериала "Тайны следствия". Первые кадры с любимыми героями уже появились в сети, а актриса Анна Ковальчук, которая играет роль следователя Марии Шевцовой, показала фото самого процесса.

Работа над новыми эпизодами будет вестись в Карелии и Петербурге. В юбилейном сезоне главной героине придется расследовать не только загадочные преступления, но и справляться с испытаниями в личной жизни.

"Кажется Мария Сергеевна займет должность Руководителя СК.!!! Хотелось бы!", "Давно пора", "Очень жду", – поделились взволнованные поклонники впечатлениями от увиденных снимков (орфография и пунктуация сохранены). Кадры появились в посвященном сериалу сообществе "Вконтакте".

Сама звезда сериала опубликовала фото с режиссером Егором Бариновым, который работает над картиной. На снимке народная артистка стоит напротив своего коллеги – звезды смотрят друг другу в глаза.

Как отметили журналисты, героиня Ковальчук за 20 лет съемок внешне практически не изменилась. Актриса, которой недавно исполнилось 43 года, стала выглядеть еще моложе и по-прежнему восхищает поклонников своей фигурой, пишет "7 дней".

Ранее Анна Ковальчук позировала с платье с открытой спиной.