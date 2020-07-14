Татьяна Брухунова рассказала о своем первом рабочем опыте

Молодая подруга Евгения Петросяна рассказала, с чего начинала свою карьеру в театре. По словам Татьяны Брухуновой, первое время ей приходилось трудиться курьером и мыть полы. Но весь этот опыт возлюбленную юмориста сейчас очень радует.

Свое откровение Татьяна выставила в инстаграм-историях. Кто-то из подписчиков задал Брухуновой вопрос, мол, с чего она начинала карьеру в театре. Спутница Петросяна не постеснялась и дала развернутый ответ.

Она написала, что была "на все руки от скуки", и карьера ее началась еще в 17 лет. Со слов Татьяны, ей приходилось делать все то, на что у других работников не хватало времени. Брухунова мыла полы в офисе, подрабатывала курьером, а во время концертов помогала администраторам.

"Сегодня я очень рада всему, что прошла. Это крутая школа жизни", – заключила инста-модница.

Молодая спутница известного артиста активно ведет свои соцсети. В них Татьяна Брухунова делится с поклонниками дорогими модными луками. Подписчикам такой контент звезды очень нравится, но вот недавно девушка напугала фанатов своей экстравагантностью. Татьяна выложила фото, на котором облачилась в черное платье и темную повязку. Позже выяснилось, что поводов для беспокойств нет: это был просто очередной образ подруги Евгения Петросяна.