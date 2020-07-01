Брухунова облачилась в траурный черный

Брухунова облачилась в траурный черный
Евгений Петросян. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники одолели супругу юмориста расспросами

Татьяна Брухунова испытывает огромную любовь к нарядам и модной одежде. Своих подписчиков супруга Петросяна ежедневно радует новыми "луками", получая массу восторженных комментариев. Однако последний снимок серьезно перепугал поклонников юмориста. 

Брухунова надела черное платье и надела черную повязку на голову. За такой "похоронный вид" девушку сильно раскритиковали подписчики, а некоторые стали переживать за здоровье Евгения Вагановича. Однако с ним все хорошо – повода для беспокойства не обнаружилось. 

"Не понимаю людей, которые летом носят черное! И вообще, какой-то траурный цвет!", – пишут в комментариях. 

Однако для Брухуновой критика в свой адрес стала уже привычным делом. Она ответила на критику в соцсетях. 

"Меня давно не заботит, что думают ограниченные предрассудками люди", – отмечает Татьяна. 

Недавно друг Евгения Петросяна высказал свое нелестное мнение о новой супруге юмориста. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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