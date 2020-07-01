Поклонники одолели супругу юмориста расспросами

Татьяна Брухунова испытывает огромную любовь к нарядам и модной одежде. Своих подписчиков супруга Петросяна ежедневно радует новыми "луками", получая массу восторженных комментариев. Однако последний снимок серьезно перепугал поклонников юмориста.

Брухунова надела черное платье и надела черную повязку на голову. За такой "похоронный вид" девушку сильно раскритиковали подписчики, а некоторые стали переживать за здоровье Евгения Вагановича. Однако с ним все хорошо – повода для беспокойства не обнаружилось.

"Не понимаю людей, которые летом носят черное! И вообще, какой-то траурный цвет!", – пишут в комментариях.

Однако для Брухуновой критика в свой адрес стала уже привычным делом. Она ответила на критику в соцсетях.

"Меня давно не заботит, что думают ограниченные предрассудками люди", – отмечает Татьяна.

Недавно друг Евгения Петросяна высказал свое нелестное мнение о новой супруге юмориста.