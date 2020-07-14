Неизвестная набросилась на ведущую из-за мусора

Популярная телеведущая публично рассказала о конфликте с незнакомой женщиной. По словам Розы Сябитовой, та накинулась на нее из-за выброшенного мусора. Кроме того, кто-то из соседей вызвал полицию, и на звезду составили протокол.

Подробности всей неприятной истории ведущая выставила в своих инстаграм-историях. Сначала знаменитая сваха показала полицейских, которые пришли к ней в дом и составили на нее протокол. А затем пояснила, что накануне оставила на обочине мусор.

Об этом телезвезду, по ее же словам, попросил водитель мусоровоза. Он не смог подъехать к участку Сябитовой из-за большой ямы у дома соседей. Но, когда эту картину увидела незнакомая женщина, она накинулась на телеведущую и обругала ее, а позже кто-то вызвал стражей порядка.

В итоге звезде экрана пришлось забрать мусор обратно, поместить к себе в машину и объясняться с полицейскими. Соведущая программы "Давай поженимся!" дополнила, что зачинщицу конфликта она не знает, а свои бытовые отходы вскоре лично подвезет водителю мусоровоза. И в заключение выразила искренне удивление от произошедшей неприятной истории.

К слову, известная российская сваха недавно поделилась с подписчиками более позитивным контентом. Роза Сябитова опубликовала фото, на котором ее обнимает накачанный мужчина. Фанаты предположили, что знаменитость наладила свою личную жизнь.