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Судя по всему, сваха из передачи "Давай поженимся" наконец-то устроила и свою личную жизнь. Об этом можно судить по снимку, которым она поделилась с поклонниками.
На фото ведущая позирует в белом летнем платье на фоне заката. При этом ее обнимает за талию накаченный молодой человек с голым торсом. Он явно моложе известной на всю страну свахи.
В подписи к фото Роза Сябитова дала женщинам несколько советов, как вести себя с мужчиной, прежде чем начинать новый роман. Для начала сваха порекомендовала лучше узнать своего избранника, понять его мотивы и чего он хочет. Для этого нужно задавать мужчине правильные вопросы, внимательно слушать ответы и анализировать их. Критиковать и высмеивать собеседника не стоит. Также, по словам Сябитовой, на этапе знакомства важно не совершить самую главную ошибку – не нужно сразу же раскрываться перед мужчиной и делиться с ним самыми сокровенными мыслями и планами.
В комментариях поклонницы поблагодарили ведущую: "Дельные советы, Роза! Спасибо", "Прописные истины копируешь", "Дай бог, Роза, Вам любви и счастья. И здоровья, конечно", "Благодарю, Роза, то, что мне сейчас надо".
Ранее Сябитова показала нового мужчину и раскрыла одну из важных заповедей для женщин.
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