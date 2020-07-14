Известная телеведущая разводится с мужем

Известная телеведущая разводится с мужем
Ирена Понарошку. Фото: instagram.com/irenaponaroshku
Супруги не будут судиться из-за имущества

Ирена Понарошку подала заявление на развод. Знаменитость хочет официально оформить разрыв с мужем Александром Листом – такую информацию сообщили журналисты. По их данным, пара подала соответствующее заявление еще 8 июля.

Телеведущая и диджей были вместе около 10 лет, у них родились двое детей. Сейчас мальчикам 9 лет и 1,5 года. Однако, похоже, что все вопросы, связанные с сыновьями, разделом имущества и алиментами, паре удалось решить мирно в досудебном порядке.

Разговоры о том, что у Понарошку и Листа есть проблемы в отношениях, начались несколько месяцев назад, когда диджей опубликовал в социальной сети пост, в котором говорил о продажности женщин и намекал на разрыв. Однако отрицал, что будет разводиться с супругой, указывает StarHit. Спасти брак, однако, все-таки не удалось.

Сама Ирена Понарошку и ее муж никак не прокомментировали произошедшее в социальных сетях. Последние несколько месяцев телеведущая вообще не публиковала фото с Александром Листом. В ее "Инстаграм" появлялись только снимки детей.

Репортеры считают, что после развода с диджеем знаменитость не будет испытывать финансовых проблем. Понарошку активно ведет блог в интернете и хорошо зарабатывает на рекламе. А вот у ее супруга из-за коронавируса доходы, наоборот, снизились.

Ранее "Утро.ру" писало о другой известной паре, которая также подала на развод. Гарик Харламов и Кристина Асмус расстались после карантина.

Дарья ПЕТРОВА

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