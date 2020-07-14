Виторган заступился за оплеванную Собчак

Виторган заступился за оплеванную Собчак
Эммануил Виторган. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист считает телеведущую достойным человеком

Эммануил Виторган ответил критикующим его бывшую невестку. Он подчеркнул, что Ксения Собчак – хороший человек, который вызывает уважение.

Накануне на телеведущую обрушился очередной поток критики. Как оказалось, негативно настроенные по отношению к журналистке люди решили поделиться своим мнением и с семьей ее бывшего мужа – Максима Виторгана.

Об этом на своей странице в "Инстаграм" рассказал его отец, 80-летний Эммануил Виторган. Он попросил подписчиков не отправлять им негативных комментариев о людях, которые близки к их семье. Затем добавил, что давно знает Ксению и испытывает к ней только добрые чувства.

"Мы давно знакомы с этой семьей и кроме уважения, она ничего не вызывает. Мы сохранили прекрасные отношения", – написал Эммануил Виторган (орфография и пунктуация сохранены).

Бывший свекор также поблагодарил телеведущую за внука и заметил, что развод – это личное дело семьи.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как избитая Ксения Собчак поделилась кадром, на котором позировала с одним глазом.

Ольга ФЕДОРОВА

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