Его место в постановке займет Гоша Куценко

Руководство МХАТ имени Максима Горького решило заменить Александра Домогарова на Гошу Куценко. Речь идет о постановке "Сцены из супружеской жизни". Сам Домогаров ранее заявлял, что больше не хочет выступать на сцене. Так эмоционально артист отреагировал на травлю Михаила Ефремова после пьяного ДТП.

Спектакль поставлен по мотивам пьесы Ингмара Бергмана. Андрей Кончаловский перенес действие из Швеции в российские реалии 1990-х годов. Как отметили создатели спектакля, Куценко очень подходит для этой роли. Артист на себе испытал лишения сложного периода в истории нашей страны и органично смотрится в спектакле.

Сам артист отметил, что постановка напомнила ему о его судьбе и судьбе родителей, близких людей, передает РИА "Новости".

Напомним, Александр Домогаров болезненно отреагировал на ситуацию с Михаилом Ефремовым и резко осудил критикующих его людей. Актер заявил, что после случившегося не сможет чувствовать уважение к зрителю, и призвал не ходить на его спектакли.