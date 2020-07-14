Поклонники набросились на Свиридову после фото в купальнике

Поклонники набросились на Свиридову после фото в купальнике
Алена Свиридова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look
Фанаты не оценили откровенное бикини 57-летней певицы

Алена Свиридова решила поздравить своих фанатов с Днем рыбака. Певица выложила в "Инстаграм" фото, на котором демонстрирует прекрасную фигуру в красно-белом купальнике. Однако не все подписчики оценили такую степень раскованности. 

"Это фото вообще не в тему. Вот если бы уху наварили на костерке, песню "За тех кто в море!" пару слов хотя бы спели – дело другое! А так... какое-то неумное позерство!", "Алена, я вас уважала..к чему в возрасте такое фото? Что хотели показать? Стареть красиво не каждому дано, радуйте своими формами себя, своих близких, но всю страну не стоит – теряете уважение к себе", – возмущаются подписчики в комментариях (орфография и пунктуация сохранены). 

Но далеко не все настроены столь категорично. Другие пользователи соцсети восхитились смелостью и жизнерадостностью певицы. 

Артистку ничуть не задевают негативные комментарии. В ответ исполнительница хита "Розовый фламинго" предложила отписаться от нее всем, кого не устраивают такие снимки. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало откровения Алены Свиридовой. Звезда 1990-х рассказала о первом интиме.

Юлия МИХАЙЛОВА

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