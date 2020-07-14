"Не испытываю особых страданий": Шаляпин - о разлуке с богатой возлюбленной

"Не испытываю особых страданий": Шаляпин - о разлуке с богатой возлюбленной
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ww.globallookpress.com
Артист признался, что этим летом планирует отдыхать только в Сочи, а к даме сердца в Канаду пока попасть нельзя

Певец рассказал, что до сих пор находится в разлуке со возлюбленной. Миллионерша Татьяна живет в Канаде, а Прохор Шаляпин – в России. Пока воздушные границы закрыты, они "встречаются на расстоянии".

Артист выразил надежду, что ограничительные меры снимут с 1 августа, и он сможет улететь к любимой. Не так давно Татьяна звала его к себе. Прохор уточнил, что по большому счету из-за происходящего "не испытывает особых страданий", пишет Teleprogramma.pro. Со слов певца, он в этом году выбрал для отдыха Сочи. Шаляпин считает, что "Россия большая" и отправиться в отпуск можно и на своей родине.

Также артист ответил на вопрос, что для него было самым тяжелым в период самоизоляции. Шаляпин назвал "отсутствие тактильных ощущений". Прохору было необходимо видеть людей, иметь возможность их обнимать. В случае второй волны коронавируса артист собирается оставаться в России. Он считает, что это общемировая проблема, и лучше за границу в такой период не улетать: тут безопаснее.

Напомним, на днях певец был замечен в компании бывшей жены Ларисы Копенкиной. Они выпивали вместе в каком-то заведении, весело проводили время и снимали своеобразные видео для фанатов.

Юлия ЕВГРАФОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Гороскоп на 14 июля 2020 года

Предсказание астрологов на день для мужчин и женщин

Политические обстоятельства не повлияют на строительство "Северного потока - 2"

В будущем Берлин рассчитывает на более разностороннее сотрудничество с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей