Артист признался, что этим летом планирует отдыхать только в Сочи, а к даме сердца в Канаду пока попасть нельзя

Певец рассказал, что до сих пор находится в разлуке со возлюбленной. Миллионерша Татьяна живет в Канаде, а Прохор Шаляпин – в России. Пока воздушные границы закрыты, они "встречаются на расстоянии".

Артист выразил надежду, что ограничительные меры снимут с 1 августа, и он сможет улететь к любимой. Не так давно Татьяна звала его к себе. Прохор уточнил, что по большому счету из-за происходящего "не испытывает особых страданий", пишет Teleprogramma.pro. Со слов певца, он в этом году выбрал для отдыха Сочи. Шаляпин считает, что "Россия большая" и отправиться в отпуск можно и на своей родине.

Также артист ответил на вопрос, что для него было самым тяжелым в период самоизоляции. Шаляпин назвал "отсутствие тактильных ощущений". Прохору было необходимо видеть людей, иметь возможность их обнимать. В случае второй волны коронавируса артист собирается оставаться в России. Он считает, что это общемировая проблема, и лучше за границу в такой период не улетать: тут безопаснее.

Напомним, на днях певец был замечен в компании бывшей жены Ларисы Копенкиной. Они выпивали вместе в каком-то заведении, весело проводили время и снимали своеобразные видео для фанатов.