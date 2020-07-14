Эмбер Херд передала суду унизительное фото Джонни Деппа

Эмбер Херд передала суду унизительное фото Джонни Деппа
Джонни Депп Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Между голливудскими звездами продолжается нешуточная война

В суд попал кадр, на котором спящий Джонни Депп запечатлен со стекающим по штанам мороженым. По словам актера, этот снимок сделала бывшая супруга Эмбер Херд с целью опозорить и унизить его.

Неприглядное фото Депп объяснил тем, что в тот день был очень уставшим. Он отработал 17 часов, после чего присел отдохнуть и хотел перекусить мороженым. Однако в какой-то момент артист не смог справиться с переутомлением и попросту заснул, а лакомство растеклось по штанам, сообщает New York Post. Издание опубликовало скандальный кадр.

"Во что ты превратился, ты отвратителен", – припомнил произнесенные тогда Эмбер слова актер.

Напомним, голливудские звезды сыграли свадьбу в 2015 году. Всего через год Эмбер Херд заявила, что Джонни Депп поднимал на нее руку, и подала на развод.


Ранее "Утро.ру" писало, что Херд представила новые доказательства насилия со стороны Деппа. Она передала в суд фотографии своего разбитого лица, на которых у нее рассечена губа, синяк под глазом и распухшая переносица. Актриса утверждает, что эти травмы ей нанес Джонни Депп.

Ольга ФЕДОРОВА

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