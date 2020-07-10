Артистка представила в суде новые доказательства их жестких семейных разборок

Судебный процесс между звездой Голливуда Джонни Деппом и его бывшей супругой Эмбер Херд длится уже несколько дней. На очередном судебном заседании девушка предоставила доказательства того, что актер поднимал на нее руку.

Как сообщают "Дни.ру" со ссылкой на иностранные издания, Херд показала в суде снимки своего разбитого лица. На них у девушки рассечена губа, синяк под глазом и распухшая переносица.Эмбер заявила, что получила такие травмы в результате очередного конфликта с Джонни. Он нанес ей удар в лицо своей головой. При этом он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об инциденте девушка рассказала своим родителям. И Джонни Деппу пришлось извиняться перед ними. Речь была зачитана в зале суда.

Актер в свою очередь признал, что действительно ударил тогда теперь уже бывшую супругу. По его словам, сделал он это случайно. И вообще, это она на него первая напала,а ему пришлось останавливать разъяренную даму. А перед родителями Херд он извинялся из-за того, что ему было жаль, что так случилось.

В ходе судебного заседания адвокат актрисы Саша Васс рассказал, что Депп начал поднимать руку на Херд еще до их свадьбы. Первый случай произошел, когда пара путешествовала по Багамам. Тогда Эмбер отказалась давать Джонни психотропные препараты и он напал на нее с кулаками. Однако актер назвал такие заявления ложью и сказал, что у него была ломка и в тот момент он был слишком слаб, чтобы бросаться на возлюбленную. Депп утверждает, что просто лежал на полу.

Отмечается, что после каждого подобного обвинения Джонни Депп пытался "выкрутиться". И из-за этого его объяснения вызывают у публики все меньше и меньше доверия.

Ранее бывшие подруги Джонни Деппа заступились за звезду Голливуда и рассказали о том, что он якобы очень любящий и заботливый. Заморский скандал с актером и его экс-женой не прошел мимо российских звезд шоу-бизнеса. Так, бывшая участница "Дома-2" Алена Водонаева обрушилась с критикой на Джонни Деппа. В своем блоге она назвала его "старым плешивым козлом".