Он умер на 84-м году жизни

Еще одно несчастье настигло семью Трушкиных: скончался родной брат писателя. По словам подруги, Анатолий и его брат были очень близки. Мужчина долго болел и даже не вставал с кровати, врачи делали все возможное, чтобы спасти его. Но, к сожалению, мужчина скончался в возрасте 83 лет.

Как передает "Собеседник", состояние здоровья брата сатирика могло ухудшиться из-за COVID-19.

Напомним, что 9 июня из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусной инфекцией, скончался писатель-сатирик Анатолий Трушкин. Ему было 78 лет. Мужчина болел больше месяца и надеялся, что скоро пойдет на поправку. Однако болезнь поразила более 70% легких знаменитости.

На данный момент его вдова готовится вступить в права наследства. Ей достанутся квартира в Москве, дача в Подмосковье и машина.

