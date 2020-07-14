Елизавета задумалась о том, чтобы жить на две страны после окончания университета

Дочь пресс-секретаря президента в этом году перешла на второй курс магистратуры МГИМО. Несмотря на то что последний год Елизавета Пескова живет в Москве, она призналась, что из-за постоянных переездов дома у нее нет, и рассказала, планирует ли уезжать из России после окончания университета.

По словам девушки, она разрывается между Парижем, где прожила не один год, и Москвой. Кроме того, какая-то часть ее жизни и вовсе связана с Анкарой, добавила Пескова. А также отметила, что хотела бы жить на две страны – Францию и Россию, – так как у нее родственники именно там.

"Я человек, который никогда не сможет быть привязан к одному месту. У меня просто нет дома",

– поделилась Елизавета. По ее словам, за год в Москве они с молодым человеком сменили три квартиры, так как постоянно находятся в движении.

Такие понятия, как дом и родина, для нее не очень важны, добавила дочь пресс-секретаря. В интервью "Газета.Ru" девушка пояснила, что главное для нее – близкие люди, а то, в каком городе они находятся, не имеет значения.

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