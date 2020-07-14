"Берегите челюсть": Башаров с угрозами накинулся на Собчак

"Берегите челюсть": Башаров с угрозами накинулся на Собчак
Марат Башаров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актер заявил, что телеведущую "в гробу видел"

Марат Башаров известен своим буйным нравом. На этот раз его гнев обрушился на Ксению Собчак, которую актер обвинил в пиаре. Мужчина предложил журналистке выйти на лед. По его мнению, каток – идеальное место для того, чтобы люди раскрылись и показали всю свою сущность. 

" Хватит врать! Мы скоро посмотрим на вас, чего вы стоите? И как стоите на коньках! С великими фигуристами! Больше не ломайте нос по пьяни и берегите челюсть!" –  обратился мужчина к светской львице на своей странице в "Инстаграм".

При этом Башаров считает, что поход в монастырь был не более, чем спланированной акцией. Он отметил, что видел Собчак и на телевидении, и в гробу, но только не в жизни. Сейчас он намерен лично выяснить, кто чего стоит. 

Поклонники поддержали актера в его обвинениях и предупредили, что известная скандалистка не оставит пост без внимания и уже скоро ответит ему. 

"Ой Марат, вы прям так откровенно....видать, наболело. Ждите теперь ответного письмеца!", "Ну она уже вроде получила в нос, чтоб не лезла, куда не просят", – соострили комментаторы под публикацией. 

Напомним, что в последнее время Ксения Собчак слишком часто стала попадать в неприятности. Так, на днях жену Константина Богомолова арестовали на участие в несанкционированном митинге в поддержку Ивана Сафронова.

Юлия МИХАЙЛОВА

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