Знаменитый актер показал, где похоронена возлюбленная

Ровно 20 лет назад из жизни ушла Алла Балтер, вторая жена Эммануила Виторгана. В годовщину знаменитый актер пришел на кладбище, чтобы почтить память бывшей супруги. Фото памятника народный артист опубликовал в "Инстаграм".

Алла Балтер умерла от рака позвоночника в возрасте 60 лет буквально на руках у мужа, что стало для него большим ударом – пара прожила вместе около 30 лет и в браке у артистов родился сын Максим Виторган.

"Сегодня 20 лет, как нет тебя... Благодарю тебя за все..."

– оставил трогательную подпись под фото овдовевший актер. Он поделился фотографией могилы народной артистки. В кадре можно разглядеть черно-белый портрет Балтер, букет роз и возвышающийся над ними памятник.

"Какая же она красивая", "Так рано ушла", "Вы были самой красивой парой", – поддержали в комментариях актера, который на снимке отметил своего сына. Максим же пока на тему смерти своей матери в соцсетях не высказывался.

Напомним, что сейчас Эммануил Виторган женат на Ирине Млодик, супруги воспитывают двоих детей. Из-за рождения малышек пару нередко критикуют, и на нападки недавно ответила жена актера.