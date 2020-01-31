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Возлюбленная Виторгана взорвалась из-за нападок

Возлюбленная Виторгана взорвалась из-за нападок
Эммануил Виторган Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.comм
Жена известного актера ответила на критику

Эммануил Виторган и Ирина Млодик в последние годы часто сталкиваются с нападками злопыхателей. Причиной этого стало рождение у супругов двух дочек. Видимо, жена звезды, устав от постоянной критики, решила ответить всем недоброжелателям.

По ее мнению, они с мужем смогут дать детям гораздо больше, чем некоторые другие родители. Их маленьким наследницам уделяется много внимания, их любят, и посвящают им время. 

"Мы с Эммануилом успеем за эти оставшиеся наши годы дать им больше, чем кто-то даст за всю жизнь... Мы не балуем детей, но тискаем и целуем", – цитирует Млодик StarHit. А Виторган признался, что готов сидеть с малышками Этель и Кларой сутками.

Первая дочь Виторгана и Млодик родилась в 2018 г., супруга артиста утверждала, что сама выносила девочку. Второго ребенка родила суррогатная мать летом 2019 года.

Дарья ПЕТРОВА

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