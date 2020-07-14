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Светская львица не скрывает, что любит путешествовать, поэтому сразу после карантина Светлана рванула на крымское побережье вместе со своим новым избранником Сергеем Харченко.
В своем "Инстаграм" бывшая жена Федора Бондарчука часто показывает свои длинные ноги и безупречную фигуру. Вот и в этот раз бизнесвумен выложила откровенный кадр, на котором она в нижнем белье и футболке держит за руку своего возлюбленного.
Восхищенные комментарии не заставили себя долго ждать.
"Так приятно, радостно на вас смотреть!", "Какие вы хорошие, красивые, позитивные!", "Ноги отпад!" – пишут поклонники под фото.
Но такое откровенное поведение звезды не всегда находит положительный отклик у подписчиков. Светлану часто критикуют за излишнюю открытость, ведь женщина является не только мамой, но и бабушкой. Однако Бондарчук уже давно не реагирует на злых комментаторов.
Напомним, что экс-жена Бондарчука любит дразнить поклонников откровенными фотографиями. Недавно Светлана выложила кадр с яхты и собрала несколько тысяч лайков.
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