Для пляжной фотосессии бизнесвумэн выбрала очень откровенный лук

Светская львица не скрывает, что любит путешествовать, поэтому сразу после карантина Светлана рванула на крымское побережье вместе со своим новым избранником Сергеем Харченко.



В своем "Инстаграм" бывшая жена Федора Бондарчука часто показывает свои длинные ноги и безупречную фигуру. Вот и в этот раз бизнесвумен выложила откровенный кадр, на котором она в нижнем белье и футболке держит за руку своего возлюбленного.

Восхищенные комментарии не заставили себя долго ждать.

"Так приятно, радостно на вас смотреть!", "Какие вы хорошие, красивые, позитивные!", "Ноги отпад!" – пишут поклонники под фото.



Но такое откровенное поведение звезды не всегда находит положительный отклик у подписчиков. Светлану часто критикуют за излишнюю открытость, ведь женщина является не только мамой, но и бабушкой. Однако Бондарчук уже давно не реагирует на злых комментаторов.

Напомним, что экс-жена Бондарчука любит дразнить поклонников откровенными фотографиями. Недавно Светлана выложила кадр с яхты и собрала несколько тысяч лайков.