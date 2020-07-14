Свадьба откладывается: дочери Кончаловского стало стыдно перед родителями

Свадьба откладывается: дочери Кончаловского стало стыдно перед родителями
Мария Кончаловская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Девушка отказалась брать деньги на торжество у знаменитого отца

Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной отложила свадьбу из-за неловкости перед родителями. Девушка хотела оплатить большую часть торжества самостоятельно, так как считает стыдным брать деньги после 18 лет. Деталями поделилась сама Мария Михалкова-Кончаловская.

Недавно в Сети заговорили о том, что дочь Кончаловского вышла замуж. Мария объяснила, что она вместе с женихом Никитой действительно планировала свадьбу летом, но ее пришлось отложить из-за карантина.

Сыграл роль и финансовый вопрос. Отец Егор Кончаловский предлагал взять все расходы на себя, но девушка отказалась. Она объяснила, что считает правильным содержать себя самостоятельно после совершеннолетия.

"Стыдно просить деньги у родителей, стыдно, живя в хорошей, обеспеченной, известной семье, иметь машину в 18 лет",

высказалась Михалкова-Кончаловская в интервью "7 дней". Дочь актеров добавила, что не считает заслуги родителей собственными достижениями. Девушка заключила, что даже если она и родилась "с серебряной ложкой во рту", то эта ложка все равно ей не принадлежит.

В этом году Мария окончила школу. Фото с повзрослевшей дочерью показал Егор Кончаловский.

Карина СИРАЗОВА

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