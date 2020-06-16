Кончаловский показал фото повзрослевшей дочери

Кончаловский показал фото повзрослевшей дочери
Мария Кончаловская. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Девушка окончила школу в непростой период пандемии

Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной получила аттестат. Режиссер поместил в социальной сети фото дочери Марии, сделанное после вручения ей документа об окончании школы, и заявил, что девочка выросла: "Сегодня Маша получила аттестат: созрела".

Фото наследницы режиссера вызвало бурную реакцию пользователей "Инстаграм". Комментаторы завалили девушки комплиментами и отметили ее красоту: "Красивая Маша! В добрый путь!", "Папина гордость. Папина красавица", "Необыкновенно красивая девочка", "Какая очаровательная девушка!".

Мама Марии, похоже, не смогла присутствовать на церемонии. Однако в соцсети Любовь Толкалина опубликовала фото бывшего супруг с дочерью и трогательно обратилась к наследнице.

"Так и говорила мне Марусина первая учительница... на линейке для первоклассников: "Вы глазом моргнуть не успеете, как Маша будет получать аттестат". А вот и он!"

написала известная актриса.

Ранее Егор Кончаловский и Любовь Толкалина пришли на бал дебютанток, в котором участвовала их дочь Мария.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Польша добилась от "Газпрома" возврата 1,5 миллиарда долларов за газ

Варшава получит всю сумму переплаты, присужденную арбитражем

"Адский удел": дочь Ефремова хочет сдать больную мать в дурдом

После ДТП о женщине некому будет заботиться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей