Девушка окончила школу в непростой период пандемии

Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной получила аттестат. Режиссер поместил в социальной сети фото дочери Марии, сделанное после вручения ей документа об окончании школы, и заявил, что девочка выросла: "Сегодня Маша получила аттестат: созрела".

Фото наследницы режиссера вызвало бурную реакцию пользователей "Инстаграм". Комментаторы завалили девушки комплиментами и отметили ее красоту: "Красивая Маша! В добрый путь!", "Папина гордость. Папина красавица", "Необыкновенно красивая девочка", "Какая очаровательная девушка!".

Мама Марии, похоже, не смогла присутствовать на церемонии. Однако в соцсети Любовь Толкалина опубликовала фото бывшего супруг с дочерью и трогательно обратилась к наследнице.

"Так и говорила мне Марусина первая учительница... на линейке для первоклассников: "Вы глазом моргнуть не успеете, как Маша будет получать аттестат". А вот и он!"

– написала известная актриса.

Ранее Егор Кончаловский и Любовь Толкалина пришли на бал дебютанток, в котором участвовала их дочь Мария.