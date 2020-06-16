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Дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной получила аттестат. Режиссер поместил в социальной сети фото дочери Марии, сделанное после вручения ей документа об окончании школы, и заявил, что девочка выросла: "Сегодня Маша получила аттестат: созрела".
Фото наследницы режиссера вызвало бурную реакцию пользователей "Инстаграм". Комментаторы завалили девушки комплиментами и отметили ее красоту: "Красивая Маша! В добрый путь!", "Папина гордость. Папина красавица", "Необыкновенно красивая девочка", "Какая очаровательная девушка!".
Мама Марии, похоже, не смогла присутствовать на церемонии. Однако в соцсети Любовь Толкалина опубликовала фото бывшего супруг с дочерью и трогательно обратилась к наследнице.
"Так и говорила мне Марусина первая учительница... на линейке для первоклассников: "Вы глазом моргнуть не успеете, как Маша будет получать аттестат". А вот и он!"
– написала известная актриса.
Ранее Егор Кончаловский и Любовь Толкалина пришли на бал дебютанток, в котором участвовала их дочь Мария.
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