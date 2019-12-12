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Дочь Толкалиной прятала жениха

Дочь Толкалиной прятала жениха
Любовь Толкалина. Фото: "Чужая дочь" (2016)
Наследница актрисы боялась показывать избранника родителям

Любовь Толкалина выдала секрет: ее дочь, которая не так давно блистала на балу дебютанток, стала женой. Актриса проговорилась о наследнице в соцсети. На слова одного из подписчиков своей страницы "Я уж подумал, замуж выходит" она ответила: "Уже вышла".

Сама Маша Кончаловская рассказала, что не сразу представила избранника близким. "Я Никиту достаточно долго не знакомила с родителями. Мне было немного страшно, но не из-за того, что он мог не понравиться кому-то из них. Наоборот, боялась, что Никите они не понравятся", – цитирует девушку StarHit.

Однако переживала она напрасно – все прошло хорошо, и теперь, по словам наследницы, "мама очень любит" ее мужа, а отец только сказал, "что не может его объективно оценить" зятя, так как для него дочка "всегда маленькая".

Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского решила перебраться в Петербург, уверенная, что там ее художественный талант будет развиваться лучше. Супруг уехал с нею. Сейчас девушка хочет вернуться в Москву – очень скучает по маме, да и успех в Северной столице к ней так и не пришел. "Боюсь, что я ошиблась... как только наступили холода, я скатилась вниз по многим показателям. Санкт-Петербург – невероятный город, но он принимает не всех, к сожалению", – посетовала Маша в Инстаграм. 

Ранее Любовь Толкалина в бикини расставила ноги, показала клубничку и попрыгала в спущенных трусах.

Полина ДОРОЖКИНА

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