Актриса не выдержала упреков

Любовь Толкалина, возмущенная слухами, будто она встречается с женатым музыкантом, решила расставить все точки над i. Она назвала имя своего таинственного возлюбленного. Это британский композитор Саймон Басс, дала понять кинозвезда и в подтверждение опубликовала в соцсети фото с милым другом, на котором они показаны вдвоем, и мужчина целует ее в щеку.

Актриса, возмущенная заголовками в СМИ – "Новым возлюбленным Толкалиной оказался женатый Брайн Финнеган", "Толкалина закрутила роман с женатым иностранцем с детьми", "Бойфренд Толкалиной оказался женат", – заявила, что ее "интересует, когда уже начнут привлекать к ответственности за выдумки, откровенную ложь и домыслы" и не обезумели ли журналисты "от жажды наживы".

Кроме того, отметила она, "Саймон Басс и Брайн Финнеган – два совершенно не похожих друг на друга человека... и живут вообще-то в разных странах", и "у Саймона взрослые дети живут в разных странах". В заключение кинозвезда обратилась к "изо всех сил уважаемым журналистам всех мастей". Она попросила их "перестать лезть, куда не приглашали, и выдавать жажду наживы за реальные факты... хватит писать клевету, лжесвидетельства и гадости".

Любимый мужчина Толкалиной живет в Лондоне и пишет музыку для многих знаменитостей – таких как Мадонна и Робби Уильямс. Он знает русский язык и постоянно сотрудничает с российскими артистами. В последнее время он работал с Борисом Гребенщиковым, который, наверное, и познакомил его с Толкалиной. Самому артисту несколько лет назад приписывали роман с Любовью, но она это опроверга. И вот теперь призналась, кому давно принадлежит ее сердце.

Поклонники актрисы отнеслись к новости по-разному: радовались, шутили и не верили: "Я вот вообще до предела возмущена! Почему не Стинг?", "Она пока не готова раскрывать личное, к сожалению", "Даже если Люба напишет правду правдейшую о себе, все равно про нее будут писать чушь собачью и сочинять всякие неправдоподобные байки!"

На то, что у Любови Толкалиной роман с Саймоном Бассом, намекала как-то ее дочь, Мария Кончаловская, не называя фамилии, сообщила, чтомужчину ее мамы "зовут Саймон, он очень веселый человек, пишет крутую музыку и виртуозно играет на фортепиано". Сама актриса тоже приоткрывала завесу тайны и при этом снималась с неутомимым мужчиной.