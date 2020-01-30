Дочь Толкалиной показала шпагат в трусах
Дочь режиссера Егора Кончаловского и актрисы Любови Толкалиной Мария удивила подписчиков откровенным фото – девушка предстала в купальнике на пляже в неожиданной позе. В кадре она села на шпагат прямо на песке, причем снялась вполоборота, продемонстрировав свои длинные ноги и упругие ягодицы.
19-летняя Мария Михалкова-Кончаловская поделилась с подписчиками, что фото было сделано два года назад, но она продолжает работать над своим телом. Также дочь Толкалиной рассказала, что спортом ей больше нравится заниматься дома, чем в зале.
Гибкую девушку в комментариях завалили комплиментами. Подписчики восхитились ее растяжкой и стройным телом: "Умничка!", "Супер!", "Струночка!", "Какая нежно красивая", "Прекрасная молодая женщина!", "Великолепна!", "Фигура невероятная!"
В своем посте Мария также сравнила женское тело с жемчужиной из-за гладкой кожи и мягких изгибов. "А знаете, Машенька, почему у Вас такое сравнение? Потому что Ваша мама Такая. Восхищаюсь ее грацией. У Вас потрясающий пример по жизни", – написала одна из подписчиц девушки, вспомнив о ее матери Любови Толкалиной.
Сама актриса также часто балует поклонников горячими снимками в необычных позах. Так, ранее Любовь Толкалина снялась в трусах и пуховике.
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