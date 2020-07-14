Схватила за плечи и начала топить: Семенович вспомнила о "покушении" подруги

Схватила за плечи и начала топить: Семенович вспомнила о "покушении" подруги
Анна Семенович. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка едва не задохнулась под водой

Анна Семенович наслаждается отдыхом в Сочи. Экс-солистка "Блестящих" опубликовала фото с яхты – морская прогулка напомнила певице о том, как однажды ее едва не утопила подруга. Историей из прошлого звезда поделилась в соцсетях.

Когда артистке было около 13 – 14 лет, она каждый год ездила на сборы к морю. Фигуристка много тренировалась, но у нее было несколько свободных часов днем, которые она с друзьями проводила на пляже.

Семенович рассказала, что все подростки плавали, кроме ее соседки – она не умела. Тогда Анна уговорила ее отдалиться от берега вместе и пообещала спасти подругу, если что-то случится. Однако все вышло из-под контроля: соседка певицы запаниковала, схватила Семенович за плечи и начала ее топить.

В итоге певица оказалась под водой и уже не могла дышать. В какой-то момент Семенович все же нашла в себе силы и выплыла, оттолкнувшись от дна. Вскоре на помощь пришли взрослые, которые вытащили подростков из воды, вспоминает артистка.

Семенович написала в "Инстаграм", что любовь к морю после этого случая в ней не погасла, кроме того, она усвоила один урок – отталкиваться от дна, когда кажется, что все потеряно.

Подписчики Анны написали, что подобные случаи были и в их жизни: "Поучительная история!", "Мурашки по коже", "Самое главное, что все закончилось хорошо и теперь Вы радуете своих поклонников своей красотой и творчеством!"

В комментариях некоторые оценили и фотографии певицы: "Такая настоящая, без укладок, без макияжа", "Умная, талантливая, позитивная и зажигательная девушка".

Ранее Анна Семенович снялась в купальнике у бассейна.

Карина СИРАЗОВА

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