"Жаришка тут": Семенович снялась в купальнике с вырезом

"Жаришка тут": Семенович снялась в купальнике с вырезом
Анна Семенович. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-солистка группы "Блестящие" похвасталась кадрами с отдыха

Анна Семенович в этом году вместо заграничных курортов поехала загорать в Сочи. Всеми подробностями путешествия звезда делится в социальной сети, там же появилось и ее откровенное видео.

Певица сняла себя на камеру у бассейна в купальнике с большим вырезом. Знаменитость призналась, что спокойно полежать с книгой у нее не получается. Она встретила много знакомых, которые постоянно ее куда-то приглашают.

"Ох уж эти Сочи… Жаришка тут конкретная. Столько знакомых, все куда-то приглашают, чувствую, полежать с книгой у бассейна мне не удастся"

– написала Семенович в "Инстаграм".

Поклонники артистки сразу же отреагировали на ее пост. Одни восхитились фигурой звезды в купальнике, другие отметили, что веселая певица всегда заряжает их своим позитивом.

"Какая вы классная и загоревшая уже, Анечка", "Фигура просто шикарная", "Ты молодец, Аня. Такой простой и солнечный человек", "Никогда бы не подумала, что вы такой искренний, солнечный и жизнерадостный человек! Вы – чудо!", "Хороша", "Годы идут, а формы те же", – высказались комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее "Утро.ру" рассказывало о похудении Анны Семенович. 

Дарья ПЕТРОВА

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