Экс-солистка "Блестящих" продолжает путь к идеальной фигуре

Анна Семенович после нескольких потрясений в жизни решила похудеть. Для этого знаменитость выбрала весьма радикальный способ – голодание. Теперь, как утверждает артистка, ее желудок по ощущениям уменьшился.

Голодала Семенович четыре дня под наблюдением врача. А уже сегодня у нее был первый прием пищи. Певица призналась, что давно не испытывала таких вкусовых ощущений, а до этого очень много солила еду и добавляла специи, из-за чего в организме накапливалась жидкость и появлялся лишний вес.

"Я чувствую, как у меня уменьшился желудок, который я растянула на карантине, и успокоились вкусовые рецепторы, теперь еда без соли и приправ кажется мне очень вкусной", – написала звезда в "Инстаграм" (орфография и пунктуация сохранены).

Останавливаться на достигнутом Семенович не планирует и хочет худеть дальше. Подписчики знаменитость поддерживают и отмечают, что изменения в ее фигуре уже становятся заметны.

Ранее "Утро.ру" писало, что Анна Семенович решила худеть после того, как во время карантина лишилась нескольких контрактов и едва не потеряла близкого человека.