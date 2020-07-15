Артистка не исключает, что со временем захочет родить от другого мужчины

Бывшая супруга актера Павла Прилучного порассуждала на тему третьей беременности. Агата Муцениеце пояснила, что еще молода и организм у нее крепкий, поэтому возможно когда-нибудь решится родить от другого мужчины.

Актриса поправила журналистов, что сейчас такие вопросы ей задавать странно. На данном жизненном этапе у нее на первом месте воспитание двух детей, и пока она не представляет себя рядом с другим мужчиной. Но в будущем Муцениеце допускает, что может захотеть еще малыша, пишет Grazia.

Экс-супруга Прилучного уточнила, что дети – это прекрасно. По мнению артистки, когда они вырастают, то снова "хочется лялечку", ведь малыши приносят в дом особую атмосферу и уют.

Также Агата высказала свое мнение по поводу усыновления. Со слов звезды, это сейчас очень распространенная практика, но сложная. Актриса сказала, что она еще не доросла до такого шага. Но, заключила Муцениеце, жизнь слишком непредсказуема, поэтому спустя время ее мнение на этот счет может измениться.

Напомним, звездные муж и жена Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелась месяц назад, 15 июня. Экс-супруги мирно договорились о разделе общего имущества.