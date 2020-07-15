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Ани Лорак посетила пышное светское мероприятие, где провела время со звездными друзьями. Фотографиями с праздника поделилась Лера Кудрявцева, при этом ее подписчики заметили, что певица обошлась без макияжа и выглядит необычно.
Вечеринку устроила приятельница артистки – стилист по имени Наталья. Гостей развлекали музыканты, танцоры, а стол ломился от изысканных угощений.
Лорак пришла на мероприятие в кремовом жакете и юбке-карандаше. При этом она собрала волосы в простую прическу и решила не пользоваться косметикой.
Подписчики Леры Кудрявцевой сразу обратили внимание на эту деталь. Мнения пользователей Сети разделились. Многие отметили естественную красоту Лорак и написали, что она выглядит очаровательно. Однако нашлись и те, кто посчитал, что без косметики популярную певицу невозможно узнать.
"Ани очень красивая женщина!", "Ани без косметики милая", "Лорак в жизни совсем другая", "Лера показала правду", "Ани не похожа на себя", "Хорошие девчата", "Две красотки", "Лера выглядит моложе Лорак", – не смогли прийти к общему мнению подписчики (орфография и пунктуация сохранены).
Напомним, в мае этого года Лере Кудрявцевой исполнилось 49 лет. Телеведущая растит годовалую дочь Марию. А 41-летняя Ани Лорак уже больше года назад развелась с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
Ранее "Утро.ру" показывало, как Ани Лорак скинула халат и станцевала в трусах.
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