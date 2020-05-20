Певица снялась в эффектных нарядах

Ани Лорак на самоизоляции сняла видео для поклонников. В ролике артистка сначала позирует в халате, а затем снимает его с себя и примеряет другую одежду перед камерой. В одном из кадров знаменитость стоит в узком топе, а в другом начинает танцевать в черных трусах.

На последних секундах ролика, когда Лорак дефилирует перед камерой в лосинах, в кадре появляется ее восьмилетняя дочь София, которая осталась жить с матерью после развода родителей.

Сама певица в "Инстаграм" поясняет, что решила освоить новую социальную сеть, поэтому и снимает для подписчиков непривычные видео.

Подписчики Ани Лорак ее ролики в эффектных нарядах всячески поощряют. Видео со звездой за час посмотрели более 113 тыс. раз. Комментаторы восхищаются внешностью артистки и ее привлекательной фигурой.

"Богиня. Очень горячо. Ждем новое видео", "Красавица, умница, восхищаюсь...", "Какая вы веселая и улыбчивая женщина. Радостно видеть вас такой. Больше, больше танцев", "Энергичная и прекрасная", – похвалили они звезду.

В "Инстаграм" за певицей следят более 6,5 миллионов человек. Больше всего пользователей волнует личная жизнь брюнетки, которую она хранит в секрете. В 2019 г. Ани Лорак развелась с мужем Муратом Налчаджиоглу, а потом рядом с нею появился молодой продюсер Егор Глеб. Вместе ли они до сих пор, не известно.