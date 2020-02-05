Артистку засняли сзади во время выступления

Ани Лорак на днях представила свое шоу в Челябинске. На концерте кто-то сфотографировал ее сзади. Для выхода на сцену певица выбрала обтягивающее платье со складками на ягодицах – они и попали в кадр.

Драпировка на ткани, по мнению подписчиков Инстаграм, не изуродовала звезду. В комментариях они восхищаются красивым лицом и стройной фигурой артистки. По их мнению, 41-летняя звезда, находится в отличной форме, прекрасно поет, а ее номера сделаны на высшем уровне.

"Безусловно все номера великолепны, и каждый номер по-своему особенный", "Невероятная", "Красотка", "Потрясающее шоу устроили", "Самая любимая и чувственная" "Боже мой, голос просто до мурашек", "Нереальные эмоции", "Шикарная Каролина", "Такая темпераментная", – похвалили артистку интернет-пользователи.

Сейчас фотографии и видео знаменитости засыпают позитивными отзывами, а еще недавно ей досталось от подписчиков за фото в одном боди с глубоким декольте.

Ранее стройная талия и округлые формы Ани Лорак сразили поклонников наповал.