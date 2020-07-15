"Приятная встреча": болеющий Юдашкин впервые за долгое время встретился с друзьями

"Приятная встреча": болеющий Юдашкин впервые за долгое время встретился с друзьями
Валентин Юдашкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Модельер выглядел бодрым и улыбался

Марина Юдашкина показала, как они с мужем проводят лето в столице. После того, как в Москве снова открылись места общественного питания, Валентин Юдашкин вместе с женой и друзьями отправился в ресторан. Как отметила супруга знаменитости, они уже давно не были в таких местах.

Фото были опубликованы в социальных сетях Юдашкиной. На снимках страдающий от рака дизайнер выглядит бодрым и улыбается.

"Приятная встреча с друзьями! Как давно не были в ресторане!"

– рассказала жена модельера в "Инстаграм".

Подписчикам пара Валентина и Марины Юдашкиных очень нравится. Комментаторы считают, что они прекрасно смотрятся вместе и смогут пережить все трудности, связанные со здоровьем дизайнера.

"Вы потрясающая пара, я вас обожаю", "Марина, Вы умная, мудрая, сильная, красивая женщина. Здоровья и счастья всему семейству", "Какая замечательная пара!", "Какие красивые", "Вы потрясающая пара талантливейших людей, радуйте еще многие годы нас и мы, ваши почитатели, молимся за Ваше здоровье", – поддерживают пользователи в интернете.

Напомним, ранее подписчики были обеспокоены тем, что Валентин Юдашкин сильно похудел за время карантина. В Сети тогда предположили, что состояние дизайнера, страдающего от рака пищевода, ухудшилось.

Дарья ПЕТРОВА

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