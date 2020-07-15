Сегодня наследнице президента Украины исполняется 16 лет

Александра Зеленская появилась на свет 15 июля 2004 года. Девочка с детства мелькала на экранах телевизора, а сейчас проявляет свои таланты с помощью интернета, где считается настоящей звездой.

Впервые дочь Владимира Зеленского зрители увидели на съемках шоу "Рассмеши комика". Она устроила сюрприз для папы и неожиданно появилась на сцене, пока он сидел в жюри. В итоге артистичная и смешная школьница смогла победить и забрать денежный приз, который потом передали на лечение детям.

Раньше за жизнью Александры было легко следить через социальные сети – она активно вела страницу в "Инстаграм", а затем завела "ТикТок", где пела, танцевала и веселилась перед камерой. Однако сейчас найти личные фото дочери президента сложно – она часто меняет ник и скрывает свою страницу.

К 16 годам девочка успела попробовать себя и в качестве модели – вместе с родителями она снималась для модного журнала. В интервью этому же издания первая леди Украины призналась, что Александра снималась в кино, но семья надеется, что девочка не свяжет с ним судьбу, пишет Kyiv Daily.

Ранее "Утро.ру" писало о пресс-секретаре Владимира Зеленского, которую подозревали в беременности от него.