Певица мешала возлюбленному учить русский язык

Сати Казанова воссоединилась с мужем после долгой разлуки. Из-за пандемии коронавируса певица не могла приехать к супругу, который улетел по работе в Италию, больше четырех месяцев. Теперь экс-солистка "Фабрики" и Стефано Тиоццо снова вместе. Звезда поделилась подробностями их семейной жизни.

Муж Казановой на карантине не только работал, но и занялся изучением японского. Всего фотограф знает около семи языков, в том числе и русский. Однако вместо того, чтобы помогать возлюбленному, певица даже мешала ему в обучении – настолько он талантлив, поделилась звезда.

По словам Сати, Стефано иногда неправильно произносил слова, например, говорил: "Будульник". Супруга же могла его не поправлять около полугода, лишь посмеиваясь над избранником. Однажды певица все же призналась мужу в обмане, после чего тот пообещал отомстить ей, когда он начнет учить его родной язык – итальянский.

"В какой-то момент я действительно окажусь на его месте, и он сможет оторваться",

– цитирует слова Казановой WDay.ru из интервью журналу "Антенна-Телесемь".

Напомним, что Казанова и Тиоццо поженились три года назад. До этого певица встречалась с женатым мужчиной, о романе с которым откровенно рассказала в "Инстаграм".