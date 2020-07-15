"Предпочел бы не видеть": Аршавин избегает встреч с бывшей

"Предпочел бы не видеть": Аршавин избегает встреч с бывшей
Андрей Аршавин. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Футболист сталкивался с экс-супругой всего раз за семь лет

Андрей Аршавин и Юлия Барановская расстались еще в 2013 г., после чего спортсмен не общался ни с бывшей, ни с тремя детьми, которые у них родились в браке. Отношения с наследниками экс-капитан сборной наладил совсем недавно, а вот встреч с телеведущей по-прежнему избегает. Об этом рассказал сам футболист.

После разрыва с Барановской спортсмен не встречался с детьми больше шести лет. Та же ситуация и с бывшей женой – Аршавин случайно столкнулся с ней всего один раз за последние семь лет, и то жалеет об этом, признался он:

"Предпочел бы ее не видеть и в тот раз".

Теперь же дети выросли – Аршавин возобновил с ними общение только в прошлом году. Футболист признался в интервью "Фонтанка.ру", что теперь стало проще, так как наследники выросли и можно делать это напрямую.

Выходные Аршавин посвятил детям – Артему, Яне и Арсению. Они вместе катались на велосипедах и проводили время на природе. На футболиста набросилась подписчики, в том числе мать его второй бывшей жены Алисы Казьминой. Наталья Сарычева назвала пост спортсмена попыткой показной реабилитации после времени, проведенного сразу с несколькими женщинами.

Карина СИРАЗОВА

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