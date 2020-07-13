Бывшая теща Аршавина накинулась на него из-за прогулки с детьми

Бывшая теща Аршавина накинулась на него из-за прогулки с детьми
Андрей Аршавин. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Женщина напомнила футболисту о еще одной семье

Мать Алисы Казьминой, бывшей жены Андрея Аршавина, Наталья Сарычева раскритиковала спортсмена после его велопрогулки с детьми от бывшей гражданской супруги Юлии Барановской. 

Бывший футболист питерского "Зенита" опубликовал на своей станице в "Инстаграм" видеоролики прогулки с двумя сыновьями и дочкой. Они катались на велосипедах по парку и отдыхали возле озера.

"Папа в деле", – написал спортсмен в подписи к роликам.

Невинные кадры возмутили бывшую тещу футболиста Наталью Сарычеву. В комментариях она раскритиковала Аршавина и заявила, что обе его семьи оказались брошенными. Женщина также припомнила звезде российского спорта интимные отношения с несколькими женщинами и сказала, что прогулка с детьми на выходных – это попытка реабилитации, но она не поможет.

Поклонники футболиста в комментариях вступились за своего любимца и обрушились с критикой уже на саму Наталью Сарычеву. По их мнению, Аршавин бросил Юлию Барановскую и трех их общих детей именно из-за Алисы Казьминой. А также посоветовали бывшей теще спортсмена пойти в какое-нибудь ток-шоу на Первом канале.

"Успокойтесь и занимайтесь своими внуками...", " В вашей семье ни у одной женщины нет ни гордости, ни достоинства...", " Почему не отстаете от человека? Он развелся с вашей дочерью официально! Эти дети были брошены благодаря вашей дочери и были оскорблены вашей дочерью", "Наконец-то дети с отцом, которого не видели много лет благодаря вашей дочери", "Первая семья была брошена благодаря вашей дочери", "Угомонитесь уже, вы же взрослая женщина!" – написали в комментариях.

В одном из своих комментариев мать Алисы Казьминой упомянула инцидент с "групповухой". Издание "7дней" уточнило, о чем именно идет речь. Некоторое время назад актриса фильмов для взрослых Лола Тейлор заявила, что Аршавин приглашал ее в подругой на ночную встречу в номере одного из отелей в Геленджике. Однако интима между ними так и не было, потому что Лола поругалась с другом футболиста. Аршавин никак не стал комментировать заявления звезды фильмов для взрослых. 

Ранее сообщалось, что телеведущая Юлия Барановская публично пристыдила бывшего супруга. Андрей Аршавин подал в суд иск с целью уменьшить сумму алиментов, которую должен платить экс-жене и их детям. Такая ситуация не понравилась Барановской.

Александра ЛЕОНИДОВА

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