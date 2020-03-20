Барановская публично пристыдила Аршавина из-за детей
Отношения Юлии Барановской и Андрея Аршавина после расставания дружескими не были. А сейчас спортсмен решил подать иск в суд, чтобы уменьшить алименты. Звезда экрана молчать обо всем происходящем не стала и подлила масла в огонь своими высказываниями. Она отметила, что пока дети о действиях отца не думают, но все может измениться, когда они вырастут.
Телеведущая считает, что бывший муж тяжело переживает конкуренцию. А с новостями о коронавирусе соперничать не может, поэтому и решил снова поднять шумиху вокруг себя. Она в разговоре с Peopletalk добавила: "Даже мне становится стыдно за него, но ему, видимо, нет".
Сейчас на трех детей Аршавина от Барановской и ребенка от Алисы Казьминой приходится 50% егодоходов. Знакомый футболиста считает, что тот решил подать иск о сокращении алиментов из-за того, что стал меньше зарабатывать.
Из-за отмены матчей спортсмен лишился части денег, также не всегда в список доходов можно включить рекламные контракты. Эксперты "КП" предполагают, что сумма выплат на детей снизится на 300 – 400 тыс. руб., а шансы выиграть суд у экс-капитана сборной России есть.
Телеведущая сейчас хорошо зарабатывает. Однако ее доходы на решение суда не повлияют, отмечают журналисты.
Ранее Юлия Барановская отдыхала с детьми на Байкале, а после вышла к зрителям в блестящем розовом наряде.
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