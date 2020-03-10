Барановская вместе с детьми поселилась в юрте
Юлия Барановская вместе с детьми от Андрея Аршавина отправилась на Байкал. Жить знаменитости вместе с сыновьями и дочкой приходится в юрте посреди леса. Видео из необычного жилища она сама выложила в "Инстаграм".
Телезвезда осталась под большим впечатлением от ночевки в лесу, а с утра вместе с детьми поехала кататься на коньках по озеру. После Барановской устроили чаепитие на льду – сделали небольшие воронки в поверхности озера, в которые налили чай.
"Вот это кайф <…> Это что-то невероятное", – делилась своими впечатлениями Барановская.
Подписчики за телезвезду, которая исполнила свою мечту, рады, но беспокоятся на ее здоровье. На озере Юлия устроила фотосессию, где позировала без верхней одежды, а в какой-то момент и вовсе легла на лед в колготках.
"В чем прикол в мороз на льду валяться?", "Встаньте, там же очень холодно!", "Не страшно, Вам, голый лед. Весна. Таят льды.", "Вам не холодно столько на льду лежать?", "Почки не застудите", – комментируют подписчики (орфография и пунктуация сохранены).
Юлия Барановская вместе с детьми предпочитают необычный отдых. В начале 2020 года звезда неожиданно пропала из социальных сетей почти на месяц. Поклонники начали беспокоиться за ведущую. Но после она сама вышла на связь и объяснила, что несколько недель была в круизе рядом с Америкой.
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