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Барановская поцеловала коллегу после сплетен о романе

Барановская поцеловала коллегу после сплетен о романе
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая обратилась к мужчине с трогательным признанием

Личная жизнь Юлии Барановской остается в секрете уже долгое время, звезде приписывали романы даже с коллегами. Ходили слухи, что у нее интрижка с Александром Гордоном. Она подобные домыслы отрицает, но отношения у коллег, похоже, очень теплые – красотка поцеловала мужчину у всех на глазах.

Все происходило в студии программы, которую ведут оба. Знаменитость вынесла праздничный торт, сказала мужчине несколько нежных слов и поцеловала в щеку – так она поздравила его с днем рождения. Александру Гордону исполнилось 56 лет.

"С днем рождения, Саша! С днем рождения, мой друг, мой учитель, мой партнер. Живи долго и счастливо очень тебя прошу", – написала Барановская в "Инстаграм".

Перед этим знаменитость обратилась к коллеге прямо в студии. Она считает, что у него есть все и даже больше, а пожелать знаменитости можно только здоровья.

Похоже, что слухи о романе Барановской и Гордона преувеличены, а отношения между ними только дружеские.

Ранее Юлия Барановская рассказала о своей интимной жизни и раскрыла подробности предстоящей свадьбы.

Дарья ПЕТРОВА

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